AB: Nükleer tehdidine rağmen Ukrayna'nın yanındayız

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yardım göndereceklerini belirten Borrell, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlara AB Dışişleri Bakanları'nın destek verdiğini söyledi.

Avrupa Birliği'ne gelecek Ukrayna vatandaşlarının sayısının artacağını söyleyen Borrell, AB’nin Russia Today (RT) ve Sputnık'in Avrupa'da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.

Borrell'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Merkez bankaları açılmadan bu kararlar uygulanacak. Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek paketi, yeni yaptırımlar, Ukrayna'yı ve bölgeyi destekleme konusunda önlemler üzerinde anlaştık. Hangi isimlerin hangi kurumların yaptırımlara tabii olacağını belirledik. Yarın itibarıyla yayınlanacak liste. Siyasi isimlere de yaptırım uygulanacak. AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılacak. SWIFT'ten çıkartacağız belirli Rus bankalarını. Rusya'yı izole edeceğiz. " dedi.

Bir Ukraynalı gazeteciden gelen, "Neden tüm Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmıyorsunuz da bazılarını çıkarıyorsunuz?" sorusuna Borrell, "Bir gecede makasla keser gibi bir anda olamıyor tüm bankaları finansal sistemden ayırmak. Akrabalarına para göndermeleri gerekebilir sivil halkın. Ama merak etmeyin buradaki bazı bankaların bile koparılması ince ayarla kalibre edildi. Aynı zamanda da olabilecek en az bağı sağlamalarını istiyoruz finansal sistemlerle" cevabını verdi.

Borrell, "Bölgede neler olabileceği konusunda endişeliyiz." ifadesini kullanırken, "Rusya'nın Ukrayna'da durmayacağından ve Rus etkisinin komşu ülkelerde çalışmaya başlamasından korkuyoruz." dedi.

Putin'in sadece toprak değil, aynı zamanda insanların düşüncelerini de ele geçirmek istediğini söyleyen Borrell, Rusya'nın işgal hareketi nedeniyle ağır bedel ödeyeceğini söyledi.