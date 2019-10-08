08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği (AB),Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözümü desteklediğini yineledi.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "Türkiye'nin olası bir operasyonla Suriye'de güvenli bir bölge oluşturarak 2 milyon Suriyeliyi geri gönderme planına ilişkin AB'nin görüşü nedir?" sorusunu yanıtladı. Kocijancic, "AB, Suriye'de sürdürülebilir çözümün askeri değil, BM kararları uyarınca özgün bir siyasi dönüşüm süreciyle sağlanabileceğini düşünüyor" açıklamasında bulundu.
Düzensiz göçmenlerin Suriye'ye sadece gerekli koşullar oluştuktan sonra tekrar gönderilebileceğini kaydeden Kocijancic, "Mevcut durum bu koşulların oluşmadığına işaret ediyor" diye konuştu.
BRÜKSEL NE İSTİYOR?
Açıklama üzerine AA muhabiri tekrar söz alarak, "Anladığım kadarıyla AB mültecilerin Avrupa'ya gelmesini istemiyor. AB, aynı zamanda, mevcut koşullar altında mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesini de desteklemiyor. Türk hükümeti, AB'nin Türkiye'de bulunan 4 milyon mülteci için yeterli yardımı sağlamadığını savunuyor. AB, güvenli bölge oluşturmayı amaçlayan olası operasyona da mesafeli yaklaşıyor. Bu durumda anlamakta güçlük çekiyorum, AB tam olarak ne istiyor?" sorusunu yöneltti.
Kocijancic, bu soruya karşılık olarak AB'nin tutumunun çok net olduğunu ve birliğin BM nezdindeki siyasi süreci desteklediğini tekrar ifade etti.
Türkiye'nin çok yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kocijancic, AB'nin de buna karşılık Türkiye dahil Suriye'nin komşularına "daha önce hiç görülmemiş miktarlarda yardım" sağladığını savundu. Bu çerçevede Türkiye'ye 6 milyar Euro tahsis edildiğini ifade eden Kocijancic, uzun vadeli projelerle bu miktarın 2025'e kadar Türkiye'deki Suriyeli düzensiz göçmenlere destek sağlayacağını belirtti.
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