'Balıklı kravatı' dikkat çekmişti: AB'ye ince mesaj!

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile İngiltere'nin ticari ilişkilerinde anlaşmalarında uzlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Johnson, AB ile anlaşma sağlanmasının ardından Başbakanlık ofisi 10 Numara'da açıklama yaparken taktığı 'balıklı kravat' dikkat çekti.

Karışık müzakerelerin ardından uzlaşıya varıldığını açıklayan Johnson'ın taktığı balıklı kravatıyla ince bir mesaj vermek istediği düşünülüyor.

"KONTROLÜ GERİ ALMA ARZUSU"

Guardian'da yer alan haberde, İngiltere'nin balıkçılık endüstrisi ülkenin GSYİH'sinin yalnızca% 0,1'i karşılıyor, ancak seçmenler için "kontrolü geri alma" arzusunun sembolü olduğu ifade edildi. İngiltere'de birçok kişi AB ülkeleri tarafından yıllarca süren aşırı avlanma ve kota sisteminin endüstriye zarar verdiğinden şikayet etmişti.

Johnson da yaptığı açıklamada, artık balık tutulmasına izin verileceğini ve olağanüstü bir artış yaşanacağını vurguladı. Birleşik Krallık sularında avlanan, Avrupa filolarındaki balıkların yüzde 25'ine değeri "ülkelerine geri gönderileceği" şartını kabul etti.

Öte yandan, Ulusal Balıkçılar Örgütleri Federasyonu başkanı Barrie Deas, Johnson'ın balıkların harcanabilir olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Avrupalı ​​balıkçıların İngiliz kıyılarının 12 mil yakınına girmesine izin verildiği taktirde endüstri için acı bir şekilde hayal kırıklığı olacaktır" dedi.