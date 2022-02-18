AB'den Rusya Ukrayna krizi zirvesi

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AB Dışişleri Bakanları Toplantısının gündeminde ilk sırada Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi halinde AB'nin nasıl karşılık vereceğine ilişkin görüşmeler bulunuyor. AB bakanlarının toplantısının bir bölümüne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katılması öngörülüyor.

AB, uzun süredir "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır bedel ödeyeceğini", yaptırımlara maruz kalacağını tekrarlıyor. Yaptırımların ekonomik, mali ve siyasi çerçevede olacağı biliniyor ancak ayrıntı verilmiyor.

AB yetkilileri, "yaptırımların hangi durumda devreye sokulacağını" anlatırken, "Ukrayna'ya yönelik askeri bir saldırı olması halinde" yaptırımların harekete geçirileceğini ifade ediyor.

Böyle bir durum için hazırlıkların yapıldığını dile getiren üst düzey bir AB yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı söz konusu olursa "yaptırımlar için haftalar değil günler içinde" karar çıkacağını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen AB yetkilisi, "Ukrayna’ya saldırı olana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmeyeceğiz. Saldırı olduğu anda yaptırımları masaya getireceğiz. Hazırlıklar oldukça ilerlemiş durumda. Çok kısa bir süre içinde görüşülecek ve bizimle benzer düşünen ülkelerle birlikte karar verilecek." dedi.

AB yetkilisi ayrıca Belarus'un da Ukrayna'ya yönelik saldırıya müdahil olması halinde bu ülkeye de ağır yaptırımlar uygulanacağı söyledi.

Pazartesi günkü AB Dışişleri Bakanları Toplantısında Rusya-Ukrayna meselesi dışında çok sayıda konu ele alınacak. Bunlar arasında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle ilişkiler de bulunuyor.

AB bakanları KİK ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmelerde enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konular görüşülecek.

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesi yetkililerinin ayrılıkçı adımları da ele alınacak. Ayrılıkçı hamleleri "kabul edilemez" bulan AB'nin toplantısında, Sırp yöneticilere yaptırım konusunun görüşülmesi bekleniyor ancak bu konuda bir karar çıkması öngörülmüyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısında bütün bunların yanı sıra Mali, İran nükleer müzakereleri, iklim diplomasisi ve siber saldırılar gibi konuların da değerlendirilmesi planlanıyor.