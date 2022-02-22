AB'den Rus meclis üyelerine yaptırım!

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Borrell, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği özel demeçte, Rusya'nın söz konusu kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kararı destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyuran Borrell, Rusya devletinin Avrupa'da finans elde etmesini engellemeye çalışacaklarını belirtti.
Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.
UKRAYNA: NİHAYET
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, müttefiklerinin nihayet Kiev'i Rusya'ya yaptırım uygulama ihtiyacı konusunda dinlediğini söyledi.
Bir brifingde konuşan Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yeniden görüşme yapacağını ve içinde İngiltere'nin de olduğu diğer ülkelerle ek silah talepleri için temasa geçtiğini söyledi.
G7 ÜLKELERİNDEN KOORDİNELİ YAPTIRIMLAR
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerine yanıt olarak güçlü bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını söyledi.
Truss, "G7 Dışişleri Bakanları, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesini şiddetle kınıyor. Buna karşılık olarak koordineli olarak güçlü bir yaptırım paketi üzerinde anlaştık." dedi.
Almanya Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin onay sürecini durdurma kararı almıştı. Baltık Denizi altından Rus gazını doğrudan Almanya'ya aktaracak projenin inşaatı geçen eylül ayında tamamlanmıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün, İngiltere'nin 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı. Johnson ayrıca Putin'e yakınlığı ile bilinen 3 Rus milyarderin de İngiltere'deki tüm varlıklarının dondurulacağını duyurdu.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransız senatosuna Rusya'ya yönelik yaptırımların acil, sert ve etkili olacağını; ve finans sektörü, bazı kamu görevlileri ve banka varlıklarının dondurulmasını içerebileceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin, "Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın" ifadesini kullanmıştı.
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