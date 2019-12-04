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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, kasım ayında düzenlenen güvenlik operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Çataklı, kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diğer yandan operasyonlarda 206 sığınak, barınak ve mağara kullanılmaz hale getirildi.

KIRAN OPERASYONLARI

Kıran Operasyonları kapsamında düzenlenen harekatta 124 terörist etkisiz hale getirildi.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI

1 Ekim'de başlatılan operasyonda da şu ana kadar 267 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN İADESİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi. Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.