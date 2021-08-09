Altın fiyatları ne kadar? sorusu 9 Ağustos 2021 günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 486,29 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.155,44 liradan işlem görüyor. İşte, 9 Ağustos 2021 canlı altın fiyatları...