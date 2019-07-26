Kadın Adayları Destekleme Derneği'nden (Ka.Der) yapılan açıklamada, "Yıllardır kadınların her alanda eşit temsili için mücadele ederken böyle bir sonucun kabul edilemez. Bir sonraki seçimlerde eşit dağılımın gerçekleşmesi için tüm partileri şimdiden samimi ve planlı bir şekilde çalışmaya çağırıyoruz" denildi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından bu yana yapılan 23 genel seçimde, Meclis'e giren 11 bin 385 milletvekilinin yalnızda 598'i kadınlardan oluştu. Aradan geçen 85 yılda kadınların Meclis'teki oranı ise yüzde 5,25'te kalırken, en yüksek oran ise yüzde 17,8 oldu.

KA.DER BAŞKANI KARAOĞLU: EŞİT TEMSİL İSTİYORUZ

Ka.Der Başkanı Nuray Karaoğlu yaptığı açıklamada, "Bir sonraki seçimlerde benzer bir manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden tüm partileri, daha fazla vakit kaybetmeden, şu andan itibaren kadınların seçimle ya da atamayla gelinen tüm karar alma mekanizmalarında eşit temsili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. KA.DER olarak bunun takipçisi olacağımız gibi, gerekli desteği vermek için de hazırız" dedi.

HANGİ İLLER HİÇ KADIN MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADI

Ka.Der'in yaptığı çalışmalarda sonucu 20 ilin hiç kadın milletvekili çıkaramadığı belirlendi. Bu şehirler, Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop ve Yozgat oldu.

MECLİS'TE KAÇ KADIN MİLLETVEKİLİ VAR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Meclis'te milletvekili sayısı 600'e yükselirken, 23 Haziran 2018'de yapılan Genel Seçimlerde 102 kadın Meclis'e girebildi. Bu oran yüzde 17,3 oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde ise, bin 389 belediyeden yalnızca 43'ü kadın başkanlardan oluştu.