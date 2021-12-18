Peş peşe acı haber! 8 günde 48 ölüm!

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KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. 84.467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şu ana kadar 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SADECE İSTANBUL'DA 22 KİŞİ ÖLDÜ

10 Aralık'tan bugüne geçen 8 günde ise sadece 22'si İstanbul'da olmak üzere birçok kentte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e ulaştığı öğrenildi.

Gaziantep'te de 5 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürerken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.