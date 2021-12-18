Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 8 günde 48 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Peş peşe acı haber! 8 günde 48 ölüm!

Yurt genelinde 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 22'si İstanbul'da olmak üzere toplamda 48 kişiye ulaştı. Güvenlik güçleri sahte içkiye karşı operasyonlarını sürdürüyor

18.12.2021 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 8 günde 48 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Peş peşe acı haber! 8 günde 48 ölüm!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. 84.467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şu ana kadar 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SADECE İSTANBUL'DA 22 KİŞİ ÖLDÜ

10 Aralık'tan bugüne geçen 8 günde ise sadece 22'si İstanbul'da olmak üzere birçok kentte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e ulaştığı öğrenildi.

Gaziantep'te de 5 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürerken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı
Giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuya suikast! Oğlunu beklerken...
Ünlü oyuncuya suikast! Oğlunu beklerken...
Vefalı evlat Hadise! Kesenin ağzını açtı
Vefalı evlat Hadise! Kesenin ağzını açtı
Finansal serbestiyet açıklaması
Finansal serbestiyet açıklaması
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
DSÖ'den Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay
DSÖ'den Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay
Omicron, Delta’dan daha hızlı bulaşıyor ama...
Omicron, Delta’dan daha hızlı bulaşıyor ama...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.