Hafta başından beri 781 liraya kadar gerileyen gram altının fiyatı yeniden 800 liraya yaklaştı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, son haftalarda hızla yükselen altın fiyatlarını araştırıyor. 8 Aralık Çarşamba günü saat 18.10'da gram altın 785,61 çeyrek altın ise 1.282,67 lira olarak kaydedildi.