78 yıl 9 ay hapis! İğrenç olay!

DHA

Son dakika haberler... İzmir'de, 6 Ocak'ta E.Ö.'nün (16) annesi D.Ö., kızının telefonuna bakarken internet arama motorunda cinsel içerikli arama yapıldığını görünce kızıyla konuştu. E.Ö., babası Ü.Ö.'nün kendisini 8 yıldır istismar ettiğini söyleyince anne durumu polise ihbar etti.

POLİSTEKİ İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine gözaltına alınan Ü.Ö. polisteki ifadesinde istismarı itiraf etti. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZINI VE EŞİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Şubat ayında hazırlanan iddianamede sanığın kızına 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu, bu eylemlerini haftada birkaç kez olacak şekilde sürekli tekrarladığı ve bunu yaparken de kızını ve annesini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Sanık hakkında toplanan deliller ışığında savcı sanığın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğun nitelikli istismarı', 'cebir tehdit ve silahla çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli istismar' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

"İFTİRA ATTILAR" DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ü.Ö., Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları, taraf avukatları ve anne D.Ö. katıldı. Duruşmada söz alan sanık, polise verdiği ifadenin aksine kendisine iftira atıldığını savundu. Ü.Ö., "Karım benden boşanmak istiyordu ancak ben kızımızın babasız büyümemesi için boşanma teklifini kabul etmedim. Onlar da kızımla gizli gizli görüşüp plan yaptılar ve bana iftira attılar" dedi. Söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, UCİM avukatları ve ailenin avukatları da sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Konuşmaların ardından karar açıklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, olay tarihinde çocuğun 15 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle sanığı 'nitelikli cinsel istismar suçundan' 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini kızına karşı gerçekleştirmiş olması nedeniyle ceza artırılarak 30 yıla, eylemin yaşını tamamlamamış mağdureye karşı cebir ve tehditle gerçekleştirilmiş olması nedeniyle 45 yıl hapis cezasına çıkarıldı.

Sanık, mağdure kızına karşı farklı zamanlarda aynı suçu işleme kastıyla birden fazla kez gerçekleştirdiği için ceza bir kez daha artırılarak indirimsiz olarak toplam 78 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.