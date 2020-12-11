750 km gelip yaştı çifte dehşeti yaşattı!

İHA

750 kilometre uzaktan gelip, Denizli’nin kırsal bir mahallesinde yaşayan yaşlı çiftin kefen parasını bıçak zoruyla gasp etti, adliyeden elini kolunu sallayarak çıktı.

Olay, Serinhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki kırsa Kocapınar Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Murat B. (25),hedefine koyduğu 82 yalındaki Ömer Karaçay'ı dolandırmak hayaliyle Adana’dan yüzlerce kilometre giderek Denizli’ye geldi. Beraberinde kendisine gözcülük eden dini nikahlı eşi Aley K. (22) ile köy meydanına gelen Murat B., buradan yaşlı çiftin ev telefonunu aradı. Kendisini jandarma başçavuş olarak tanıtan, ailesinden 4 kişinin ismini sayan ve "Düşürdüğünüz kimlik kartı fotokopisi hırsızlık olayında kullanılmış. Dosyanın kapatılması için mağdura paranın geri ödenmesi gerekiyor" diyen Murat B.’nin tehditlerinden korkan Ömer Karaçay, evinde eşine ait arsanın satışından gelen yüklü miktarda para bulunduğunu ağzından kaçırdı.x

PARAYI DUYUNCA EVİ BASTI

Evde para olduğunu öğrenen Murat B., birkaç dakika içerisinde halen telefonla konuşmayı sürdürdüğü yaşlı çiftin evini bastı. Bıçak zoruyla eve giren Murat B.'nin kendilerine zarar vermesinden korkan Karaçay'ın eşi Elif Karaçay (80) arsa satışından gelen ve başka gelirleri olmadığı için kefen parası olarak sakladığı parayı eliyle teslim etti.

Parayı alır almaz koşarak evden çıkan şüpheli, kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin araştırması sonucu dini nikahlı eşi Aley K. ile birlikte Adana'da yakalanan Murat B., Denizli'ye getirildi. Murat B.'nin yapılan sorgusunda aynı suçtan daha önce 30'a yakın kaydının olduğu belirlendi.

YAŞLI ÇİFT, AVUKATLARI ARACILIĞIYLA İTİRAZ ETTİ

Suçlamayı kabullenen şüpheli ve ona gözcülük eden dini nikahlı eşi, Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakılınca kelepçeyle geldikleri adliyeden ellerini kollarını sallayarak ayrıldı. Kendilerini bıçak zoruyla gasp eden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren yaşlı çift, avukatları aracılığıyla şüphelilerin cezalandırılması ve zararlarının karşılanması için karara itiraz etti.

OLAYI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hala yaşadıkları korku dolu anların etkisinde olan Ömer Karaçay, olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olmadı. Çok korktuklarını belirten Karaçay, yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Evimin bahçesinde oturuyordum. Hanım ‘telefon var çabuk gel’ dedi. Koştum telefonu aldım, birisi telefonda bana ‘Ömer amca’ dedi. Sen kimsin dedim ‘Ben seni tanıyorum, senin babanın adı M. A., annenin adı H., hanımının adı Elif, annesinin adı ise E.' dedi. Daha sonra ‘Sizin nüfus cüzdanı fotokopisi düşmüş, adam onu bulmuş. Onunla para çalmışlar, bir miktar para var adamı yakaladık. Adam elimizde’ dedi.

Telefonda ‘şimdi adamı sıkıştırıyoruz, parayı size vermiş’ dedi. Bende bize para veren olmadı, bizim hiçbir şeyimiz yok dedim. Ben nereden bulayım dedim, bizim kaybolan bir şey olmadığını söyledim. ‘Hayır, adam elimizde sıkıştırdık, böyle diyor’ dedi. Bir şeyler derken hemen ben 155’i aradım. 155’ten birisi çıktı, o arada haber verdiler, ‘Biz buradayız sen nereyi arıyorsun 155’te bizden adamı yakaladık, sıkıştırıyoruz böyle diyor’ dediler. Derken, ‘Sizin paranız varmış’ dediler ben şaşırdım.

DAHA KONUŞURKEN BİRİSİ EVE DOĞRU KOŞTU

Ben ‘hiç böyle bir paramız yok, sadece hanımımın arsa satışından gelen parası var, başka hiçbir şeyimiz yok’ dedim. Daha konuşurken birisi evin üzerine doğru koştu, içeriye girdi. Şaşırdık kaldık. ‘Çıkarın parayı’ dedi. O adam orta yerde sağ ve sol tarafta hanımla ben varım. Hanım cebinde çakıyı görünce titremeye başladı. Biz o sırada parayı verdik, parayı aldı gitti, ulaşamadık.

NASIL SERBEST BIRAKILIYOR, TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ

En son 156’yı aradım, haber verdiler komutana dedim mesele böyle deyince ‘acele etme hemen geliyoruz’ dediler, komutanlar geldi. Elimizden bir şey gelmez ki, nasıl serbest bırakılıyor bu acaba yani biz onun tutuklanmasını istiyoruz. Biz paramızı istiyoruz, biz hak adalet istiyoruz. Hayatımızdan korktuk, öteki türlü ben paramı verir miydim. Emekliliğimden başka bir evimiz başka bir şey yok."

'BENİM, ÖLÜM DİRİM BU PARAM OĞLUM DEDİM'

Eve zorla giren şüpheliden korkarak tüm paralarını teslim eden Elif Karaçay da, "Benim, ölüm dirim param bu oğlum dedim. Elimizden zorla aldı gitti. ‘Çıkar parayı’ dedi. Ben çıkardım verdim, korktum. Çakısı vardı cebinde, bizi bu öldürür diye çok korktum. Kocam hasta, ben de hastayım. Bize zarar verir bu deyip korktum da verdim. Başka hiçbir şeyimiz yok. Kefen parası olarak saklıyordum. Paramızı geri versinler" diye konuştu.

'AİLESİ SÜSÜ VEREREK BAYAN KÖY MEYDANINDA OTURUYOR'

Yaşadıkları şokun etkisinden bir türlü çıkamayan yaşlı çifte ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda yardımcı olan Mahalle Muhtarı Mutlu Solmaz ise, şöyle konuştu: "Köyümüzde üzücü bir vaka yaşandı. Ömer amca ile Elif teyzenin parası soyuldu. Yaşlı iki insanın bu şekilde dolandırılması hepimizi üzdü. Yapacak bir şey yok ama suçluların muhakkak cezalandırılmasını istiyoruz. Nasıl bir cesaretleri var ki; köyün içerisine kadar gelip bunu yapıyorlar. Aile süsü vererek bayan köy meydanında oturuyor, öbürü ise evine girip olayı gerçekleştiriyor”