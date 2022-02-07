Son dakika: 7 Şubat güncel koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugün vaka ve vefat sayısı ne? Güncel vaka sayıları

7 Şubat Pazartesi günü koronavirüs vaka sayılarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantının Türkiye'de de tespit edildiğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen ancak kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Omicron varyantının çok hızlı bulaşması güncel koronavirüs tablosuna ilgiyi arttırdı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı gündemden düşmüyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayıları kaç oldu sorusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

7 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan güncel vaka sayıları paylaşıldığında haberimizde yer alacak...

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 76 bin 552 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,60 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 910 bin 046 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım."

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