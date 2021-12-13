7 kişinin öldüğü kavgada iddiaları HTS çürüttü!

Muş'un Bulanık ilçesi Bayramlı mezrasında Dost, Kunda ve Taşkale aileleri arasında 60 yıldır mera yüzünden süren husumet, 17 Temmuz 2013 tarihinde katliama neden oldu.
Enis Yıldırım'ın özel haberine göre, üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Güvenlik nedeniyle Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.
YALAN BEYANI TİB BELİRLEDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin birçoğu saldırı anında başka bir şehirde olduklarını iddia ederek olaya karışmadıklarını söyledi. Alınan ifadeler üzerine yer tespiti için harekete geçen savcı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan (TİB) şüphelilerin olay günü bulundukları yerlerin belirlenmesini ve telefon görüşmeleri ile mesaj dökümlerini talep etti.
TİB, HTS kayıtlarında şüphelilerin olay günü olay yerinde olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme tutanağında, yaşanan çatışmada 17 silahın kullanıldığı tespit edildi. Olay yerinde ayrıca 34 adet 12 kalibre fişek kartuşu, 1 adet 16 kalibre fişek kartuşu, 44 adet kovan bulundu. Savcı hazırladığı iddianamede, sanıkların kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanmasını istedi.
SON SAVUNMALARI SORULDU
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görülen davada savcı mütalaasını verdi. Mahkeme Başkanı sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar yine olay yerinde olmadıklarını savundu. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 16 sanık hakkında beraat kararı verdi. Sanıklar Sinan K., Halit K., Ergin K., Çetin K., Dağıstan K., Şimşit K., Aydın K., Mustafa K., Faysal D. Mehmet D., Fetullah D. ve Talha D., 54 yıl 8 ay 20 gün ile 122 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
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