Altın fiyatları ne kadar? sorusu 7 Ağustos Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 492,54 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.185,20 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Ağustos 2021 canlı altın fiyatları...