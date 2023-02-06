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AFAD açıkladı! 7,4'lük felakette en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 50 artçı

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,4'lük depremde en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olan 50 artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu

Giriş: 06.02.2023 - 06:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,4'lük deprem felaketi sonrası en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 17 artçı deprem! - Son deprem haberleri
7,4'lük felakette en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 50 artçı!
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir" denilerek şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 50 artçı deprem meydana gelmiştir.

Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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