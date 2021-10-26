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60 kilo 950 gram! Mersin Uluslararası Limanı'nda muzların arasından çıktı

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Liberya bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ay çalışması sonrasında gerçekleştirilen operasyonda, alıcı firma yetkilisi gözaltına alındı

26.10.2021 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 61 kilo! Mersin Limanı'nda muzların arasından çıktı
61 kilo! Mersin Limanı'nda muzların arasından çıktı
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AA

Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Liberya bandıralı bir gemide, Güney Amerika ülkelerinden muz yüklü konteynerler içerisinde kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından geminin Mersin Uluslararası Limanı'na geleceği bilgisine ulaştı. Limana yanaşan gemideki konteynerde narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, muz kolilerinin içerisine gizlenmiş 52 paket halinde 60 kilo 950 gram kokain bulundu.

Operasyon kapsamında, alıcı firma yetkilisi B.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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