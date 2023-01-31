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Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

Gaziantep'te tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kentte 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Soruşturmada bir zanlının gözaltına alındığı öğrenildi

Giriş: 31.01.2023 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! 1 şüpheli gözaltında
6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! 1 şüpheli gözaltında
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İHA

Gaziantep'te 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu tespit edildi.

Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.N. isimli çocuğun cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olayın oluş şekli ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen N.C isimli şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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