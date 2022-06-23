Stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

6. Yargı Paketi'nde yapılan düzenlemelerden bazı maddeler şöyle:

Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak.

Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek.

Stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıntılar geliyor....