6 partiden yolsuzluk mutabakatı: Greco

Millet İttifakı'nı oluşturan 4 parti ile DEVA ve Gelecek partisinin temsilcileri Meclis'te bir araya geldi. Temel hak ve özgürlükler başlığı altında kamu yönetimi maddesi görüşüldü. Bu madde kapsamında yolsuzluk ile mücadele için Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu olan Greco'nun tüm tavsiye kararlarına uyulması noktasında uzlaşıya varıldı. Yolsuzlukla mücadele için bu grubun tüm kurallarına uyulması kararlaştırıldı.

KAMUYA GİRİŞTE MÜLAKAT KALKACAK

Ayrıca kamu kamuya girişte mülakatın kaldırılması noktasında da ilkesel olarak anlaşmaya varıldı. Buna göre esas olan yazılı sınav olacak. Ancak Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine gibi uzmanlık gerektiren kurumlarda yazılı ve mülakatın yapılacağı önceden belirtilerek mülakat yapılabilecek.

İHALE VE SATIN ALMALAR KAMUYA AÇIK OLACAK

Ayrıca kamu ihale kanunun değiştirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı. Buna göre ihale süreçleri şeffaf olacak. Millet İttifakı'nın belediyeleri hatırlatılarak ihale ve satın alma işlemlerinin kamuoyuna açık yapılması noktasında uzlaşı sağlandı.

KAYYUM ATAMA MAHKEME KARARI İLE OLACAK

Toplantıda yerel yönetimler için ayrı bir parantez açıldı. 6 parti temsilcisi belediyelere kayyum atama yetkisinin İçişleri Bakanlığı'ndan alınması konusunda uzlaşıya vardı. Artık bir yerel yönetimin başına kayyum atayabilme mahkeme kararı yoluyla olacak.

Ayrıca yeni bir merkez-yerel dengesinin de oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi. Buna göre merkezi yönetimin yerel yönetim üzerindeki etkisi azaltılacak. Merkezi yönetim yereli sadece hukuki açıdan denetleyebilecek.

Yapılan toplantıda mali suçları araştırma kurulunun da yeniden yapılandırılarak, suçla daha etkin mücadele etmesi konusunda 6 temsilci mutabakata vardı.

Önümüzdeki hafta Üniversitelerin yapısı, kamuda düzenleyici ve denetleyici kurumların yapısı görülecek ve siyasi etik kanunu ele alınacak. Bu başlıkların da yazılmasıyla gerekçe yasama yürütme yargı ile temel hak ve özgürlükler başlığından oluşacak olan metin tamamlanmış olacak.

Yaklaşık iki hafta sürecek redaksiyondan sonra birkaç sayfalık metnin genel başkanlar sunulması planlanıyor.