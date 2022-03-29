6 parti 'İstanbul modeli'ni baz alacak

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi liderleri ikinci kez bir araya geldi. DEVE Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen o görüşmenin en kritik konulardan biri seçim güvenliği oldu.
Toplantıda uzlaşıya varılan nokta seçim güvenliği için bir çalışma grubu oluşturulması oldu. Buna göre 6 parti temsilcisinden oluşacak bir komisyon ile seçim güvenliği kapsamlı olarak ele alınacak ve olası iş birliğini görüşecek. 6 partinin seçim güvenliğini sağlamak için 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul'da uyguladığı ve “İstanbul Modeli” olarak adlandırılan modelin baz alacağı belirtiliyor.
Bu komisyonda yer alacak isimlerin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Komisyonda partilerin örgütler, seçim işleri ve teknolojik alt yapılardan sorumlu kurmaylarından bazıları yer alacak.
Buna göre, CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İYİ Parti’de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Deva Partisi’nde de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Gelecek Partisi’nde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Saadet Partisi'nden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti’den ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık komisyonda yer alması muhtemel isimler.
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