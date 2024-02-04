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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 6 milyon TL'lik sahte içki ele geçirildi!

        İstanbul'da piyasa değeri 6 milyon TL'lik sahte içki ele geçirildi

        İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:53
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        6 milyon TL'lik sahte içki ele geçirildi!
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        İstanbul İl Jandarma ekipleri Fatih´te düzenledikleri sahte alkol operasyonunda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen sahte alkol ele geçirdi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih´te M.A. ve H.K.´nin, sahte alkol üreterek piyasaya süreceği ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı.

        Ekipler belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen, 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viskiyle 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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