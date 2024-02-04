İstanbul'da piyasa değeri 6 milyon TL'lik sahte içki ele geçirildi
İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul İl Jandarma ekipleri Fatih´te düzenledikleri sahte alkol operasyonunda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen sahte alkol ele geçirdi.
DHA'nın haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih´te M.A. ve H.K.´nin, sahte alkol üreterek piyasaya süreceği ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı.
Ekipler belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen, 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viskiyle 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.