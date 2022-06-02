6'lı masadan: Yürütme Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nda

6 muhalefet partisi dördüncü defa bir araya geldi. Komisyonların çalışmalarına dair ayrıntılar ve güncel siyasete ilişkin ortak irade 6 liderin imzasıyla yapılan açıklamada yer aldı.

6 Haziran günü 6 parti kurmayından oluşan seçim komisyonu çalışmalarını paylaşacak. Ancak gözler 6'lı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayında. Masada henüz isim konuşulmadı ancak yol haritası neredeyse hazır. Buna göre aday olacak isim seçimlerden önce bir protokol imzalayacak. O protokolde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri sıralanacak ve adayın seçilmesi halinde devredeceği veya kısmen paylaşacağı tüm yetkiler yer alacak. Geçiş süreci de o protokole göre şekil alacak.

YÜRÜTME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINA

Cumhurbaşkanlığı yarışını muhalefetin adayının kazanması halinde hükümet kurma görevi de seçimlerden birinci çıkan partinin liderine verileceği belirtiliyor. Söz konusu partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yürütme görevini yerine getireceği kaydediliyor.

O lider kabine üyelerini belirleyecek ve yürütmeden o sorumlu olacak.

TBMM'DE 400 VEKİL BULUNSA DA REFERANDUM YAPILACAK

Geçiş sürecinin sonunda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş gerçekleştirilecek. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400 vekil bulunsa bile sistem değişikliği için referanduma gidilecek, son sözü halk söyleyecek. Bunun da nedeni mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de referandum ile geçilmesi.