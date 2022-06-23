6'lı masada hükümet protokolü

6 muhalefet partisi 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde beşinci defa bir araya gelecek. Liderler zirvesinde ekonomi, dış politika, sığınmacılar başta olmak üzere ülkenin en sıcak başlıkları ele alınacak.6 Parti arasında oluşturulan komisyonların da çalışmaları görüşülecek.

3 Temmuz'daki toplantıda özellikle DEVA Partisi'nin sık sık vurgu yaptığı geçiş süreci için ayrı bir parantez açılması bekleniyor. Üzerinde mutabakata varılması halinde geçiş süreci için bir protokolün hazırlanabileceği belirtiliyor. O protokol 6 partinin hükümet için işbirliği, geçiş sürecinin ne kadar süreceği ve nasıl işleyeceği konusunda yol gösterici olacak.

6 Lider son olarak 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelmiş toplantı sonunda 10 maddelik temel ilkeler ve hedefler adında bir bildirge yayınlamıştı..