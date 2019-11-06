Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu hava ve ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7'ye çıkmasıyla küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI),perakende satış verileri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti. İşte 6 Kasım canlı altın fiyatları...