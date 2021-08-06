Altın fiyatları ne kadar? sorusu 6 Ağustos 2021 günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 496,06 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.220,55 liradan işlem görüyor. İşte, 6 Ağustos 2021 canlı altın fiyatları...