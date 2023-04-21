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Bursa'da 50 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı!

Bursa İnegöl'de çocukların tartışmasına aileler de karışında ortalık savaş alanına döndü. 50 kişinin karıştığı kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Olayda 10 kişi yaralandı

Giriş: 21.04.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da 50 kişinin karıştığı kavgada sopalar konuştu!
50 kişinin karıştığı kavgada sopalar konuştu!
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayram ziyaretinde, çocukların tartışmasına aileleri de karıştı. Yaklaşık 50 kişinin taş ve sopalı kavgasında, 10 yaralı hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bayramlaşma için yakınlarının ziyaretine giden ailelerin, dışarıda oynayan çocukları, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma, ailelerin de dahil oluşuyla yaklaşık 50 kişinin karıştığı taş ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevik Kuvvet polisinin takviyeye gelip müdahale ettiği kavganın güçlükle sonlandırıldığı belirtildi. Arbedede yaralanan H.Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), M.U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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