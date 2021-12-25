50 boş kovan bulundu! Kurşun yağmuru!

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de saat: 00.00'da, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir otoparka, edinilen bilgiye göre iki otomobil ile gelen silahlı kişiler, otoparkı kurşun yağmuruna tuttu.

VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ

İHA'da yer alan habere göre otoparkı kurşun yağmuruna tutan silahlı kişiler daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

POLİS EKİPLERİ CADDEYİ KAPATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi kapattı. Kurşunların isabeti olan otopark ve yanında bulunan çok sayıda aracında hasar aldığı görüldü.

YERDE 50 BOŞ KOVAN BULUNDU

Otopark ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, 50’ye yakın boş mermi kovanının yerlerde olduğunu gördü.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Bunun üzerine olayın meydana geldiği bölgenin etrafı daha çok genişletildi. Şerit çekilen cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

SİLAH SESLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olayın yaşandığı esnada cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde de silah seslerinin duyulduğu görülüyor. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemesi devam ediyor.