Alton fiyatları 5 Şubat 2022 Cumartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve bugün altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ