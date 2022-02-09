Korkunç manzara! Çöpte bulundular

Rize'nin Muradiye beldesindeki çöp yakılan alanda 5 köpek ölü bulundu. Bölge halkı, köpeklerin öldürülmüş olabileceğini belirterek duruma tepki gösterdi.
Muradiye beldesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde mahallelinin atıklarını attığı, zaman zaman o atıkları yakarak imha ettiği alanda 5 ölü köpek bulundu. Köpeklerin öldürüldüğünü düşünen mahalle halkı, durumu yetkililere haber verdi.
Muradiye Belediyesi yetkilileri konu ile yakından ilgilendiklerini dile getirerek, suçluların kısa zamanda bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Belediye yetkilileri, "Belediye olarak ilgileniyoruz. Bizde yeni öğrendik. Bunu yapanlar cezasız kalmayacak. Dilsiz masum yavrularımıza bunları kimsenin yapmaya hakkı yok. Biz Muradiye Belediyesi olarak bu konuyla ilgileneceğiz."
'BU KÖPEKLER AÇLIKTAN VEYA DONARAK ÖLMEMİŞ'
Korkunç manzarayla karşılaşan mahalle sakinlerinden Kenan Küçükmustafa, şunları söyledi: "Askerden yeni geldiğim için kardeşimle beraber köyümüzde dağ bayır gezelim dedik. Buralardan yukarıya dağlara doğru çıkarken bu manzarayla karşılaştık. Bir insan evladı dilsiz, derdini anlatamayan hayvana böyle bir şey yapar mı? Kıyamet yaklaşıyor bildiğiniz.
Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş, hallerinden belli oluyor. Etrafta torbalar var. Önce zehirlenip, torbalarla bu ıssız yere bırakılmış. Bunu hangi insanoğlu yapmış bilmiyoruz. Allah bildiği gibi yapsın. Dilsiz bir hayvana bunları yapmak, gerçekten vahşi bir durum.
Bu durum tamamen ahlaksız ve vicdansız bir davranış. Şimdi bu hayvanlar derdini anlatamıyorlar, havlıyorlar. Bunları dövmenin, zehirlemenin, mermi atmanın ne anlamı var? Bunu zehirleyen insan ahirette bu hayvanların hesabını nasıl verecek, onu çok merak ediyorum. Aynısını oğlunuza, kızınıza veya anne babanıza başka birisi yapsa, aç bıraksa veya zehirlese nasıl hissedersiniz? Önce vicdan hemşehrim. Şu olaya bir bakın, insanlar çıldırmış. Çok üzücü bir durum."
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