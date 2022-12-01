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5 vatandaşını öldürüp, ülkesine kaçan Afgan için kırmızı bülten

Başkent'te vahşice öldürülen 5 Afgan'ın katili için kırmızı bülten çıkarıldı. Kan donduran olayda cinayetleri işlediği belirlenen zanlının Afganistan'a kaçtığı tespit edilmişti

Giriş: 01.12.2022 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara'da 5 kişinin katili olan Afgan için kırmızı bülten! -Güncel haberler
5 kişinin katili olan Afgan için kırmızı bülten!
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DHA

Ankara'da, 5 Afganistan uyruklunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetleri işlediği ve ülkesine kaçtığı belirlenen M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, Altındağ ilçesindeki bir evde 10 Kasım'da, 5 Afganistan uyruklunun cesetleri bulundu.

Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak; Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİNDEN ORTAYA ÇIKTI

Göç İdaresi´nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, cinayeti çözmek için emniyet tarafından özel ekip kuruldu. Ölen kişilerin banka hesap hareketleri ile HTS kayıtları incelemeye alındı.

Olayla ilgili 5 kişiyi tanıyan bazı kişilerin bilgisine de başvuruldu. Evde bulunan cep telefonları ile maktullere ait eşyalar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Mahalledeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayetleri Afgan M.O.Y.´nin işlediği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin olaydan sonra ülkesine kaçtığı belirlenmişti. Savcılığın talebi ile M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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