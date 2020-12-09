DHA

Yangın saat 10.30 sıralarında 5 katlı bir binada çıktı. Binanın çatı katından yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri de çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken büyük korku ve panik yaşadı. Bazı bina sakinlerinin gözyaşı döktükleri görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, "Alevlerin çıktığını gördük.

İtfaiyeye haber verdik. Binada kimse yok herkes dışarı çıktı“ diye konuştu. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.