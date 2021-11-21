5 katlı binada can pazarı! 6 kişi tedavi altında

AA

Alınan bilgiye göre, 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Erdal Ege Ç. (3), Tuğçe Nur Ç. (25), Kuzey Ç. (4), Gökhan Ç. (26), Abdil T. (70) ile Raziye T. (68) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.