İşte en güncel koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. SSağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız." dedi. 5 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte son dakika corona virüs haberleri...

5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." açıklamasında bulundu.

4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923'e ulaştı. Hasta sayısı 384 bin 509, vefat sayısı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464, aktif hasta sayısı 43 bin 286 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması, teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek, "İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemleri açıkladığını, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelge yayımladığını hatırlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22.00'de sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da artırıyoruz. 22 Ağustos'tan itibaren 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi, iş yerimizi denetlemesine ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız."

İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçtiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç),hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, işçi ve işveren sendikaları Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK, meslek odaları İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, iş dünyası sivil toplum kuruluşları TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD ile tüm organize sanayi bölgelerinin yönetimleri ile istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. 'Hepimiz için sağlığımız için' sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tekrar ediyorum, sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz sabah saat 07.00'de mesaiye başlayacaktır. Uygulama 9 Kasım 2020, yani pazartesiden itibaren başlayacaktır. Salgınla mücadelemize güç katacak bu hayırlı kararın alınmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören bütün hastalarımıza acil şifalar, hepinize sağlıklı günler diliyorum."

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKALARI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ABD'de 9 milyon 696 bine, Hindistan'da 8 milyon 335 bine, Brezilya'da 5 milyon 567 bine ve Rusya'da 1 milyon 693 bine yükseldi.

İngiliz Parlamentosu, salgınla mücadele için hükümetin aldığı karantina kararını onayladı.

Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılması parlementoda oylanırken iktidar milletvekillerinin tam kadro yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatıldı.

Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7'sinin salgının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin tedbirlerini tutarsız bulduğunu gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

Almanya'da geçen ay vaka sayısının artmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 puana geriledi.

Belçika'da yaz sonundan beri artışta olan vaka sayıları ilk kez düşüş gösterdi.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Kovid-19'un bu hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi.

Slovakya'da salgınla mücadele kapsamında ülkeye giriş yapmak isteyen kişilere negatif test sonucu taşımaları zorunluluğu getirildi.

Afrika ülkesi Kenya'da salgın kısıtlamalarının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, tüm siyasi toplantıların askıya alındığını açıkladı.

Güney Kore'de, 25 Ekim'de rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin cenaze törenine katılan bir gazetecide Kovid-19 tespit edildi. Törene katılan Maliye Bakanı Hong Nam-Ki sabah saatlerinde Kovid-19 testi yaptırdı ve kendini evde karantinaya aldı.

Kazakistan'da vaka sayılarının artmaya başladığı Doğu Kazakistan, Karagandı, Akmola, Kuzey Kazakistan eyaletlerine ek kısıtlamalar getirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde geçen ay Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Parti Adayı David Andahl, ABD'deki seçimlerde Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.