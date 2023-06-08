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Ankara'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

Başkent'te 10 katlı bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. Feci olayda alevlerin arasında kalan 78 yaşındaki Fatma Akbıyık yaşamını yitirdi

Giriş: 08.06.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: 5'inci katta alev kapanı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
AA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi.

AA'da yer alan habere göre Demetevler Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede 78 yaşındaki Fatma Akbıyık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı binada oturan Y.S.Y. (17), işe giderken yukarıdaki katlardan bağırışlar duyduğunu belirtti.

Bunun üzerine yukarı katlara yöneldiğini ve yangın çıktığını anladığını belirten Y.S.Y., "Kapıdan duman çıkıyordu. Ben de daireye girerek mutfaktaki doğalgaz ve elektrikleri kapattım. Komşuları uyararak aşağı inerken binanın doğalgazlarını da kapattım." dedi.

Yılmaz, daha sonra babasının yanına giderek itfaiyeyi aradığını belirtti.

Fotoğraflar: İHA

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