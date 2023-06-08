Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre Demetevler Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Bunun üzerine yukarı katlara yöneldiğini ve yangın çıktığını anladığını belirten Y.S.Y., "Kapıdan duman çıkıyordu. Ben de daireye girerek mutfaktaki doğalgaz ve elektrikleri kapattım. Komşuları uyararak aşağı inerken binanın doğalgazlarını da kapattım." dedi.