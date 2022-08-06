47 yıllık eşini öldürme nedeni: "Dedikodu!"

HABERTURK.COM / İHA

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Akçaabat İlçesi Yaylacık Mahallesi’nde, 13 Aralık 2021 tarihinde av tüfeği ile eşini 1.5 metreden ateş ederek öldürdükten sonra polis karakoluna giderek teslim olan Mehmet M.’nin cinayeti yok yere işlediği ortaya çıktı.

CİNAYETİN NEDENİNİ İTİRAF ETTİ

Mehmet M., cinayetten bir hafta önce A.A., İ.A., S.K. ve E.K. ile arkadaş ortamın otururken yapılan dedikoduyu unutamadığı için eşini öldürdüğü itiraf etti.

ÖNCE VURDU SONRA YARDIM İSTEDİ

E.K.’nin sözlerini bir hafta düşündükten sonra eşinin kendisini aldattığına inandığı için eşini ruhsatlı av tüfeğiyle öldürdüğü öğrenilen Mehmet M.'nin, cinayetin ardından önce 112 ekiplerini arayarak yardım istediği; daha sonra da polise teslim olduğu ortaya çıktı. Mehmet M.’nin arkadaşlarının da ifadesi alındı.

ARKADAŞLARI İFADE VERDİ

Cinayetin ardından ifadesine başvurulan S.K., beraber oturduklarını fakat E.K.’nin herhangi bir söz söyleyip söylemediğini hatırlamadığı ifade etti. E.K. ise babasının sözlerini sohbet sırasında sarf ettiğini ve güldüklerini belirterek kimseyi kastetmediği ifade etti.

"KİMSEYİ KASTETMEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

E.K., “Cinayetten birkaç gün önce Mehmet yanıma geldi. Sarf ettiğim sözleri kime söylediğimi sordu. Ben de kimseyi kastetmediği ortaya söylediğimi kendisini kastetmediğimi ifade ettim” dedi.

ÇOCUKLARI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocukları babasından şikayetçi olurken, ağır ceza mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mehmet M., için savcının mütalaa vermesi bekleniyor.