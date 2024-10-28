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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 45 ilde DEAŞ operasyonu! 216 gözaltı

        45 ilde DEAŞ operasyonu! 216 gözaltı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'GÜRZ-23' operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:37
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        45 ilde DEAŞ operasyonu! 216 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'GÜRZ-23' operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova’da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.

        Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri,

        örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. "

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