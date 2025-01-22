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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 43 ilde PKK operasyonu: 240 gözaltı

        43 ilde PKK operasyonu: 240 gözaltı

        43 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 2 haftadır devam eden 'GÜRZ-39' ve 'GÜRZ-40' operasyonlarında, 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 08:12 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:30
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        43 ilde PKK operasyonu: 240 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 43 ilde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen ve son iki haftadır devam eden “Gürz-39” ve Gürz-40” operasyonları ile 240 terör örgütü mensubu şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Ordu olmak üzere 43 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları düzenlendi.

        Düzenlenen operasyonlar sonucu 240 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Ayrıca operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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