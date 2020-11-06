4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı!

DHA

Antalya'nın Gazipaşa'da meydana gelen olayda, yaşları 9 ile 12 arasındaki 4 kız ve erkek kardeş, rehber öğretmenlerine, amcaları Hasan Y.'nin (35) kendilerine 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince Hasan Y., gözaltına alındı.

YEĞENLERİNİN YANINDAKİ EVDE OTURUYORMUŞ

DHA'da yer alan habere göre Hasan Y., Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Hasan Y.'nin bekar olduğu ve yeğenlerinin yanındaki evde oturduğu öğrenildi.