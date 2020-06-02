Son dakika! 4 terörist daha teslim oldu! - Haber

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İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.



Emniyetin ikna çalışması sonucunda; 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A. jandarmanın ikna çalışması sonucunda; örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81’e yükseldi.