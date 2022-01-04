3 Ocak Pazartesi günü 820 lirayı gören ancak ardından yeniden aşağı yönlü hareket etmeye başlayan gram altın fiyatı, 4 Ocak güncel altın fiyatlarının araştırılmasına neden oldu. Gram altın güncel piyasalarda bugün saat 12.44'te 774,13 liradan, çeyrek altın ise 1.254,56 olarak işlem gördü. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyoer. İşte 4 Ocak Salı günü Cumhuriyet altını, ata altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı