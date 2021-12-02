Olayda bina sakinleri apartman duvarının yanındaki binadan ayrılmaya başladığını fark etti. Olay yerinde polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, binanın çökme riskine karşı 4 dairede yaşayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeye giriş ve çıkışları durdurdu.