4 çocuk annesine kanlı pusu! Cani katliamı anlattı!

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 21 Mart Pazartesi günü merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 1’i erkek 4 çocuk annesi Fadime Koca (44) şiddet gördüğü kocası Rahim Koca’dan (46) boşanmak için dava açarak evden taşındı.
İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN TAŞINDI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan kadın, geçimini sağlamak içinde köy kahvaltısı veren bir işletmenin mutfağında çalışmaya başladı. Boşanmak istemeyen Rahim Koca, karısının taşındığı evi buldu. Rahim Koca tarafından yeniden rahatsız edilemeye başlanılan Fadime Koca, evini yeniden taşıyarak izini kaybettirmeye çalıştı.
3 GÜN BOYUNCA KEŞİF ÇALIŞMASI YAPTI
Değişik illerde kaynakçılık yapan Rahim Koca, Fadime Koca’nın Yeşiltepe Mahallesi’ne taşındığı bilgisine ulaşınca sokak sokak bölgeyi gezmeye başladı. Rahim Koca, 3 gün boyunca yaptığı keşif sonrası karısının yaşadığı evi tespit etti.
KUTUDAN POMPALI TÜFEĞİ ÇIKARDI
Olay günü Rahim Koca, eşinin evinin önüne gidip beklemeye başladı. Ancak Fadime Koca evden bir türlü çıkmayınca mahallede pazar kurulduğunu öğrenen koca pazara gitti ve karısı ile pazarda karşılaştı. Eşiyle tartışmaya başlayan Rahim Koca, belli bir mesafe yürüdükten sonra boş bir arsaya geldiklerinde daha önceden kutu içine gizlediği pompalı tüfeği aldı.
"BABA YAPMA ANNEMİ ÖLDÜRME"
Babasının tüfeği annesine doğrulttuğunu gören Nilüfer Koca araya girerek, “Baba yapma annemi öldürme” dese de başarılı olamadı. Kızının gözü önünde Rahim Koca tetiğe basarak eşini bacağından ve kafasından vurdu. Katil zanlısı daha sonra yaya olarak ormanlık alana doğru kaçıp kayıplara karıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın katilini yakalamak için harekete geçti.
BİR GÜN ORMANLIK ALANDA SAKLANDI
Eşi tarafından öldürülen Fadime Koca, gözyaşları arasında Buruk Mezarlığında toprağa verildi. Cinayet dedektifleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken katil zanlısının gelme ihtimali bulunan adreslerde pusu kurdu. Zanlı, olaydan sonra bir gün ormanlık alanda saklandı.
DİĞER KIZININ EVİNDE YAKALANDI
Polis, katil zanlısını Mustafalar Köyü’nde kızının evine gideceğini tahmin ederek evin etrafında önlem aldı. Zanlı eve geldiği sırada olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.
"KIZIM YAPMA BABA' DİYE YALVARDI"
Gözaltına alınan Rahim Koca, ifadesinde, “Çocuklarımı benden kaçırıyordu. Ben onların babasıyım. Benle görüştürmek zorundaydı. O gün de onun için tartıştık. Kızım araya girip 'Yapma öldürme baba' diye yalvardı. Pişmanım” diye ifade verdiği öğrenildi. Katil zanlısı Rahim Koca tutuklandı.
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