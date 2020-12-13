4 aylık kayıptan kanlı infaz çıktı!

İzmir polisi, Bayraklı ilçesinde 23 Ağustos'ta kaybolan 26 yaşındaki Mert Kayacan'ın üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulunan otomobilindeki parmak izinden yola çıkarak katil zanlısı 2 kişiyi yakaladı.
Bayraklı ilçesinde yaşayan Mert Kayacan'ın ailesinin 23 Ağustos'taki başvurusu üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında alınan ifadelere rağmen herhangi bir sonuç alamadı.
EMNİYET MÜDÜRÜNÜN KAYIP ŞAHISLAR TALİMATI
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın, "kayıp şahıslarla ilgili dosyaların özel ekip tarafından incelenmesi" talimatı üzerine Kayacan'ın bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince özel bir ekip kuruldu. Ekip, Mert Kayacan'ın irtibatlı olduğu kişileri mercek altına aldı. Soruşturma çerçevesinde Kayacan'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, 50'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu.
ZANLILARI PARMAK İZİ ELE VERDİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mert Kayacan'a ait otomobili Bornova ilçesinde üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde buldu. Olay Yeri İnceleme ekiplerince otomobilde yapılan araştırmada, B.A.'ya (25) ait olduğu tespit edilen parmak izine ulaşıldı. Bayraklı ilçesinde yaşayan B.A. ile irtibatlı olduğu ve olayla ilgili bilgisi olabileceği değerlendirilen R.K. (25),B.K. (25),F.A. (35),Ü.G. (23),S.K. (24) ve A.S. (26) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
CANSIZ BEDENİ GÖMDÜKLERİ ÇUKURU DAHA ÖNCE KAZMIŞLAR
Zanlılardan B.A. ile R.K, Kayacan'ın kayboluşuyla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürseler de çapraz sorguda, para konusunda anlaşmazlık nedeniyle Kayacan'ı Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda başına tabancayla ateş ederek öldürdüklerini ve daha önce açtıkları çukura gömdüklerini itiraf etti.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda kadavra köpeği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışma sonucu Mert Kayacan'ın cansız bedeni çukura gömülü bulundu. Şüpheliler B.A. ve R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
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