Analistler, küresel bazda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla yüksek seyreden risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

Analistler, altın yatırımcısının cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.