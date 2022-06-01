3600 ek gösterge çalışması saat 14'te Erdoğan'a sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak

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