Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.

Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne düz savcı olarak atandı. HSK tetkik hakimlerinden Ayhan Kolukırık, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.