30 Aralık Perşembe günü 750 lirayı aşan geram altın fiyatı, güncel altın fiyatlarının araştırılmasına neden oldu. 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından hızla düşmeye başlayan altın fiyatlarının yeniden yükselmeye başlaması dikkat çekti. Birikim yapmak isteyen vatandaşların ilgiyle takip ettiği gram altın fiyatı 30 Aralık 14.54'te 763,83 lira olarak kaydedildi. 30 Aralık Perşembe günü Cumhuriyet altını 4.910,51 lira oldu. İşte 30 Aralık altın fiyatları