Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 3 Kasım Salı günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Peki 3 Kasım atın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

514,89

515,99