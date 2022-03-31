3 kadının öldüğü kazada mucize kurtuluş! Akılalmaz görüntü!

İHA

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre kaza, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

REFÜJE ÇIKIP, 3 KADINA ÇARPTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Muhittin Kutay (23) yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıktı.

Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Nilüfer Kanat (41), ablası Özler Büyükmazı (44) ile kuzenleri Birsen Sonkur’a (52) çarptı.

BAŞKA BİR OTOMOBİL DAHA ÇARPTI

Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Polis merkezinde görevli memurlar, kazayı görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kanat, Büyükmazı ve Sonkur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anları ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsünde refüjde bir erkek ve kadının sohbet ettiği, daha sonra iki kadının ellerinde sepetlerle yanına geldiği, daha sonra da otomobilin hızla gelip refüje çıkıp 3 kadına çarptığı ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kaldıkları görüldü.

MUCİZE ESERİ KURTULDU

Bu arada kadınların hemen yanında bulunan bir erkeğin ise inanılmaz bir şekilde kazadan kurtulduğu, önce şoka girip hareket edemediği, daha sonra ise kazada ölen kadınların yanına koştuğu ortaya çıktı.

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Kadınların cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, her 2 aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Kaza yerinde ise kadınlardan geriye, turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeler, otopsinin ardından talihsiz kadınların yakınları tarafından alınarak, Karataş’ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Bu arada polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı.